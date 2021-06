Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 11 iunie, 13 elevi ai Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina au pașit spre drumul inițierii intr-o cariera de poliție. ”Astazi a fost despre ei! O zi speciala, plina de emoție, care o sa ramana mereu intiparita in amintirile lor și a persoanelor prezente. 13 voci au jurat credința…

- Elevii Scolii de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina, care au fost admiși in acest an, au depus, astazi, 11 iunie a.c., juramantul militar la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș. Cei 77 de elevi, aflați in stagiu de practica in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au jurat credința…

- In perioada 12-13 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea impreuna cu jandarmi din Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea și lucratori din cadrul Poliției Locale Focșani au desfașurat activitați de menținere a ordinii și liniștii publice in zona unitaților de…

- Patru politisti care isi vor desfasura activitatea in cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor au depus astazi juramantul de credinta Astazi, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea, cei patru, dintre care un ofiter si trei agenti de politie, au depus juramantul de credinta…