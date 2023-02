Locuitorii de pe Valea Trotușului au acum la indemana o legatura rutiera modernizata in integralitate, pentru a ajunge mai rapid in localitațile limitrofe, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau. DJ 117, in zona comunelor Berzunți și Poduri, a avut o porțiune din balast care a fost reabilitata. „Astfel, am recepționat astazi, o artera […] Articolul FOTO: Modernizarea DJ 117 a fost finalizata și in comuna Berzunți a fost publicat in Ziarul de Bacau .