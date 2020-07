Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, considera ca epidemia de coronavirus se afla pe o panta descendenta in Romania, este controlabila și se pot pregati noi masuri de relaxare de la 15 iunie.

- Pe perioada starii de alerta, masca de protecție trebuie purtata in orice spațiu public inchis, spații comerciale, mijloace de transport in comun și la locul de munca, pe toata durata prezenței in oricare din spațiile inchise ale incintei,potrivit unui ordin aprobat astazi de ministrul Sanatații, Nelu…

- Un ordin comun emis de ministrul Sanatații și ministrul Afacerilor Interne, care va intra in vigoare de la publicarea in Monitorul Oficial, instituie obligativitatea purtarii maștilor de protecție. Documentul stabilește și regulile de utilizarea a acestor mijloace de protecție, dar și pentru ce categorii…

- Masca de protecție trebuie purtata in orice spațiu public inchis - spații comerciale, mijloace de transport in comun și la locul de munca, pe toata durata prezenței in spațiile inchise ale incintei, conform unui ordin aprobat astazi de ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Devine masca de protecție obligatorie și in interiorul autoturismului? Anunțul a fost facut de catre ministrul Sanatații, Nelu Tataru, in urma cu puțin timp! Ce declarații a facut acesta?

- Imaginile cu ministrul belgian al Justiției, Koen Geens incercand sa-și puna o masca de protecție au devenit virale pe internet. In timpul unei vizite facute in provincia Brabant, vicepremierul Belgiei a intampinat dificultați in momentul in care a fost nevoit sa-și puna masca, potrivit The Brussels…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a vizitat marți Clinica Mayo fara sa poarte o masca de protecție deși personalul medical l-a avertizat ca maștile sunt obligatorii pentru vizitatori și toata lumea prezenta în unitatea medicala, relateaza CNBC.Clinica Mayo, un centru medical…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat o noua ședința de urgența, pentru a doua zi consecutiv, la Palatul Cotroceni. Discuțiile au avut loc in format restrans, premierul, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Sanatații și seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.