Imagini revoltatoare au fost surprinse in Delta Dunarii, unde o barca intra cu viteza intr-un stol de pelicani. In imagini se vede cum barca cu motor accelereaza chiar inainte de a intra in stolul de pelicani. Zeci de pasari ridicandu-se de pe apa, din calea ambarcațiunii. Imaginile au starnit un val de reactii pe retelele