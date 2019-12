Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de fotbalisti, antrenori, arbitri si oameni de fotbal din Buzau au mers, marti dimineata, la Centrul de Tranfuzii Buzau pentru a dona sange in prima zi a campaniei „Fotbalul doneaza viata”, initiata de Asociatiei Judetene de Fotbal Buzau. Presedintele Comisiei Tehnice din cadrul Federatiei Romane…

- Tanara in varsta de 17 ani din Bobana, lovita de o mașina pe raza localitații Sannicoara, are nevoie sange. ”Daria Suciu, fata lovita pe trecerea de pietoni Sambata seara in Sannicoara, are nevoie de sange. Cine poate este rugat sa doneze pe str Balcescu nr 18intre orele 7.30-13.30 la Centrul de Transfuzii…

- Fotbalistii buzoieni vor participa, in numar mare, la campania „Fotbalul doneaza viata”, initiata de presedintele Asociatiei Judetene de Fotbal. Campania se va derula in perioada 10-12 decembrie 2019, incepand cu ora 10.00, cand la Centrul de Transfuzii Buzau sunt asteptati aproximativ 300 de donatori.

- Fotbaliștii buzoieni se alatura celor care au ințeles importanța demersului donarii de sange și vor participa, in numar mare, la campania „Fotbalul doneaza viața”, inițiata de președintele Asociației Județene de Fotbal, Adrian Petre. Campania se va derula in perioada 10-12 decembrie 2019, incepand cu…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, s-a declarat mulțumit de tragerea la sorți care a avut loc vineri, la Nyon, in urma careia s-a stabilit ca Islanda va fi prima adversara a tricolorilor in barajul pentru EURO 2020."A fost ce ne-am dorit, nu stiu daca noroc.…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, spune ca sunt necesare masuri urgente la echipa naționala, dupa ratarea calificarii la EURO 2020 din preliminarii, potrivit Mediafax."Nu se poate, trebuie sa facem ceva, pentru ca o sa ajungem... Nici nu stiu daca se poate…

- Tanara ranita in accidentul de motocicleta de la Sarmizegetusa are nevoie de sange. Este vorba de tanara in varsta de 25 de ani, care aseara se afla pe o motocicleta alaturi de un tanar care și-a pierdut viața in urma impactului cu un cap de pod. Acum, prietenii fetei cer ajutor. In urma accidentului…

- 25 de politisti din Beclean si sectiile arondate s-au alaturat campaniei initiate de Centrul de Transfuzii Sanguine Bistrita si au donat astazi sange. Constienti fiind de nevoia de sange existenta in fiecare zi in unitatile medicale din Romania, donarea de sange a fost mereu incurajata si in repetate…