- Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor din Buzau are un nou punct de lucru, iar saptamana aceasta a avut loc vernisajul unei expoziții cu vanzare, la Galeria Atelier Art, in Piața Daciei, langa Palatul Comunal. Expoziția cuprinde lucrari de pictura, caricatura, sculptura, arta decorativa, podoabe…

- Ierii, la Muzeul Județean Buzau, a avut loc o ediție speciala ”Jocurile Științei”, evenimentul fiind organizat cu sprijinul Explorer Science Center Buzau.„Sub coordonarea Consiliului Județean Buzau și a președintelui Petre Emanoil Neagu, copiii ucraineni au experimentat interacțiunea cu noile tehnologii.Astfel…

- Moda este unul dintre poluatorii cei mai mari de pe planeta noastra, ne reamintește cadrul didactic Catalina Postovei, care ne povestește ]ntr-o postare pe pagina de socializare cum a transformat aceasta problema intr-o oportunitate pentru elevii sai cu ajutorul meșterului popular Nicoleta Ungureanu,…

- Intalnirea de joi, organizata de Prefectura, a avut o miza foarte importanta: construirea unui nou spital municipal. La intrunire au participat primarul Buzaului, Constantin Toma, președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, deputați și senatori ai tuturor partidelor care reprezinta…

- Printre subiectele abordate marți de primarul Chișinaului, Ion Ceban, și președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, s-a numarat și organizarea festivalului „Zilele Chișinaului”, care s-a bucurat de mare succes anul trecut. Pentru ca prima ediție a fost primita cu interes de buzoieni,…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in mun. Buzau, Aleea Castanilor, nr. 1, in parteneriat cu Colegiul Național „B. P. Hasdeu” Buzau anunța organizarea dezbaterii „Comemorare victime ale regimului comunist.…

- Elevi ai Colegiului National „B.P. Hasdeu”, Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman”, Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret”, Liceul de Arte „Margareta Sterian” și ai Liceului Tehnologic „Grigore C. Moisil” s-au intrecut la concursul anual de istorie organizat de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”,…

- Dupa ce, in urma cu cateva luni, autoritațile județene anunțau construirea unui bloc de apartamente pentru medicii care vin sa profeseze la Buzau, președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a anunțat ca s-a renunțat la acest plan. Motivul il reprezinta costurile ridicate, dar și procedurile…