- In data de 06.08.2022, incepand cu ora 07:00, pana in data de 07.08.2022, ora 24:00, va fi inchisa circulația pe linia cale tramvai de pe strada Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins intre strada Ștefan Octavian Iosif și strada Școlii, pentru asigurarea mentenanței la linia cale tramvai. Astfel, pe…

- Conducerea Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a demarat, in data de 25 iulie 2022, o licitație estimata la valoarea de 74.526.404 de lei (aproximativ 15,2 milioane de euro), fara TVA, pentru proiectarea și execuția lucrarilor pentru obiectivul "Modernizarea Aeroportului "Transilvania"…

- Lucrarile de asfaltare aflate in desfașurare pe Calea Moților, pe porțiunea dintre sensul giratoriu de la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Horea, vor dura aproximativ o saptamana de zile. Aceste lucrari au loc pe ambele sensuri de mers, iar traficul…

- In cursul dimineții de astazi, 13 iulie 2022, au inceput lucrarile premergatoare asfaltarii a circa 700 metri din Calea Moților, intre sensul giratoriu de la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Horea. „In aceasta dimineața au inceput lucrarile premergatoare…

- Modernizarea celei mai mari artere rutiere din Calarasi va demara curand. Proiectul privind reabilitarea strazii Bucuresti, cel mai mare ca valoare de pe malul Borcei, se afla in etapa realizarii Proiectului Tehnic.

Primaria Sebeș: Proiect in valoare de 4 milioane de euro pentru un transport local ecologic, prin finanțare nerambursabila europeana Pentru imbunatațirea serviciului de…

- Investitiile realizate in anul 2021 in județul Maramureș au insumat 917.984.000 lei, in scadere cu 6,5% fata de anul 2020. Deși ca valoare absoluta pare o creștere, aplicand indicele deflator din investiții de 110,8% in valoare procentuala avem un indice subunitar respectiv o contracție de 6,5%, spun…