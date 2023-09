Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis zboara fara escala de la Sibiu la New York cu un avion de lux inchiriat de la Global Jet Luxemburg. Prețul unui astfel de avion poate depași 62 de milioane de dolari. Presedintele Klaus Iohannis, zboara, duminica, fara escala, de la Sibiu spre New York, unde va participa la Adunarea Generala…

- Dr. Doru Negru, medic primar diabet, nutritie si boli metabolice, a atras atentia asupra efectelor pe care le pot avea energizantele in corpul copiilor si al tinerilor, mai ales daca sunt consumate in exces. Dr. Negru spune ca tinerii si copiii nu au nevoie de astfel de bauturi, pe care le numeste bombe…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in timpul unui show aviatic duminica, 10 septembrie, in Ungaria, cauzand doi morti si patru raniti, au anuntat autoritatile ungare, informeaza luni AFP. „Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat (…). Ambii si-au pierdut…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, de marti, care vor avea loc la Constanta si va sustine o alocutiune, informeaza Administratia Prezidentiala, informeaza Agerpres. Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii,…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii pentru joi, 6 iulie. Pe agenda sunt subiecte legate de securitatea naționala și participarea Forțelor Armate Romane la misiuni in afara granițelor. Iohannis se va afla, pe 29 și 30 iunie, la Bruxelles, la reuniunea…

- Autoritațile aeronautice americane investigheaza moartea unui angajat pe Aeroportul Internațional San Antonio (Texas), care a fost „inghițit” de motorul unui avion, scrie CNN. „Vineri, 23 iunie, zborul Delta Flight 1111 a aterizat pe Aeroportul Internațional San Antonio, venind de la Los Angeles, și…