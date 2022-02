Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Neamt intervin, miercuri dupa-amiaza, pentru recuperarea unor tineri din Iasi care au intrat pe traseul care urca de la Cascada Duruitoarea, desi este inchis, iar apoi s-au abatut de la poteca, aflandu-se intr-o zona cu zapada de peste un metru si risc de avalansa. "Salvamont Neamt…

- Salvamontistii au inregistrat 57 de apeluri in doar 24 de ore, cele mai multe pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic, 59 de persoane fiind salvate. 24 dintre acestea au fost transportate la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 57 apeluri prin care se solicita…

- Salvamontiștii intervin de urgența, duminica, pentru a salva doua persoane care s-au ratacit și blocat in zona Gardul Stanilelor din masivul Ceahlau. “Acțiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont Neamț pentru gasirea și recuperarea a doua persoane ratacite și blocate in zona…

- Aproape 50 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 20 de persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 49 de apeluri prin care se solicita…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati, in ultimele 24 de ore, pentru a interveni in 34 de situatii. Cele mai multe apeluri le-au avut salvatorii montani din Busteni si Lupeni. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 34 apeluri prin care se solicita interventia…

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, 19 apeluri prin care erau solicitati sa intervina de urgenta, cele mai multe fiind in Brasov – cinci. In urma acestor actiuni, 27 de persoane au fost salvate. Potrivit Salvamont Romania, cele mai multe apeluri – cinci – au fost pentru Salvamont Municipiul…

- Peste 100 de monede medievale au fost recuperate de politistii specializati in protejarea patrimoniului cultural, in cadrul unui dosar penal de furt calificat si tainuire. Monedele ar fi fost sustrase dintr-un sit arheologic din municipiul Iasi. Doua persoane au fost reținute. Potrivit Politiei Romane,…