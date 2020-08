(FOTO) Incident stupefiant într-un spital din România O pacienta de 36 de ani care era supusa unei investigatii imagistice, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, a fost lovita dupa ce computerul tomograf s-a dezintegrat. Incidentul a avut loc la Spitalul Judetean din Timisoara. S-a intamplat sambata. Femeia in varsta de 36 de ani era in stare grava, dupa ce a suferit un AVC. Medicii au supus-o unei examinari imagistice, la un computer tomograf. In timpul examinarii, o bucata de metal s-a desprins si a cazut peste pacienta care era imobilizata in aparat. ”Am avut parte de un eveniment halucinant despre care nu am mai auzit sa se intample.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient a fost lovit de o bucata din CT-ul chinezesc de la Spitalul Județean Timișoara. Era in aparat cand bucata de metal s-a desprins și a picat peste el, dar din fericire a fost lovit doar la cot. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean Timișoara, computerul tomograf a funcționat…

- O pacienta de 36 de ani a fost la un pas de tragedie, dupa ce o bucata metalica a unui Computer Tomograf chinezesc, achizitionat de Ministerul Sanatatii in urma cu doi ani, s-a desprins. Bucata metalica actioneaza ca un cutit, insa pacienta a reusit sa se fereasca, astfel ca s-a ranit usor doar in…

- O pacienta de 36 de ani care era supusa unei investigatii imagistice, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, a fost lovita dupa ce computerul tomograf s-a dezintegrat. Incidentul a avut loc la Spitalul Judetean din Timisoara. S-a intamplat sambata. Femeia in varsta de 36 de ani era in stare…

- Managerul spitalului, Raul Patrascu, spune ca nu a mai vazut un astfel de incident pana acum și descrie calitatea aparatului chinezesc achiziționat de Ministerul Sanatații in 2018 ca fiind de o „calitatea josnica”. „Am avut astazi parte in jurul orei 1 de un eveniment halucinant in cadrul Spitalului…

- O pacienta de 36 de ani care era supusa unei investigatii imagistice, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, a fost ranita dupa ce computerul tomograf s-a dezintegrat. Incidentul a avut loc la Spitalul Judetean din Timisoara. S-a intamplat sambata. Femeia in varsta de 36 de ani era in stare…

- O femeie de 36 de ani a fost la un punct sa-și piarda viața chiar in timp ce se afla intr-un tomograf. Un cerc de plastic cu margini ascuțite de metal, care are 400 de rotații pe minut, s-a desprins din aparat și a picat peste ea. Femeia a ajuns sambata dimineața in UPU la Spitalul Județean Timișoara,…

- Cupola aparatului tomograf de la Spitalul Județean Timișoara s-a prabușit, sambata, in timp ce o pacienta era scanata, iar femeia a fost ranita ușor., scrie Agerpres. Managerul spitalului, Raul Patrascu, spune ca evenimentul a fost halucinant și ca se putea intampla un dezastru, pentru ca acea cupola…

- In contextul creșterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus, presa a difuzat reportaje privind situația ingrijoratoare care se inregistreaza la nivelul anumitor spitale, cum ar fi Spitalul Județean de Urgența Ploiești, dar și in alte spitale din țara, pe fondul lipsei personalului…