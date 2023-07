FOTO| Incendiu la Vințu de Jos, Pompierii au fost chemați să intervină Secția de pompieri Sebeș intervine, luni, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Vințu de Jos. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la hala de depozitare a produselor furajere. Foarte alocate: 1 ASAS(Det Alba) și 2 ASAS(Sectia Sebeș). La intervenție se mai deplaseaza și o autoscara mecanica de la Detașamentul Alba, 1 EPA, SVSU Vințu de jos și SVSU Sebeș, a anunțat ISU Alba. Post-ul FOTO| Incendiu la Vințu de Jos, Pompierii au fost chemați sa intervina apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

