Verdict privind o grădiniță controversată din Timiș

Extinderea grădiniței de la Șag a stârnit multe controverse în timpul mandatului administrației din 2016-2020. În ciuda faptului că s-ar fi alocat sume consistente de la guvern... The post Verdict privind o grădiniță controversată din Timiș appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]