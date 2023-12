Clipe tensionate la inchiderea Capitala Culturala Europeana 2023. Timișoara a fost vreme de un an de zile Capitala Culturala Europeana. Cand vine vorba de cifre, turiștii au fost mai puțini ca in alți ani, o arata chiar și datele INS. Organizatorii au pus insa suflet iar in eveniment s-au desfașurat evenimente culturale pe toate gustrile, deși cele destinate LGBTQ au starnit mici controverse.

Daca Timișoara 2023 a debutat cu un concert Taraf de Caliu, considerat de unii ca nepotrivit, anul s-a incheiat tot cu o controversa. Delia Matache a susținut un super recital pe scena amplasata in Piața…