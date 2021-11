Zece persoane au fost ranite, joi, intr-un accident rutier produs in judetul Olt, dupa ce un microbuz a intrat intr-un cap de pod. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, accidentul s-a produs pe DJ 642, in comuna Gostavatu. “La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Biroului Rutier Caracal, in eveniment fiind implicat un […] The post FOTO/ Grav accident in Olt. Zece persoane ranite, dupa ce un microbuz a intrat intr-un cap de pod appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .