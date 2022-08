FOTO: Grădinița din Dragosloveni – Soveja, modernizată de CNI Compania Naționala de Investiții (CNI) SA a scos la licitație contractul pentru lucrarile de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Gradiniței din satul Dragolsoveni, comuna Soveja, contract estimat la o valoare de 2.413.870,41 lei. Gradinița așa cum este cunoscuta ea localnicilor a fost construita in 1976, iar vremurile nu au fost tocmai blande. In prezent, […] Articolul FOTO: Gradinița din Dragosloveni – Soveja, modernizata de CNI apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

