- Nu mai are 20 de ani de mult, dar nu se sfiește sa iși arate trupul in costum de baie la plaja. Naomi Watts a fost surprinsa recent in Mexic, in timp ce se relaxa cu prietenii la malul marii.

- Eva Longoria mai are puțin pana va naște, dar nu a renunțat la aparițiile in public. Actrița in varsta de 42 de ani va aduce pe lume primul copil in scurt timp și, recent, a petrecut clipe in familie pe o plaja din Miami.

- Kristina Mladenovici (24 de ani, 14 WTA) a promovat turneul de la Acapulco alaturi de iubitul ei, Dominic Thiem (24 de ani, 6 ATP). Mladenovic, favorita numarul 2 a turneului din Mexic, se distreaza in Mexic. Și-a facut timp pentru cateva jonglerii alaturi de prietenul ei, austriacul Dominic Thiem. …

- Dupa ce in weekend, Monica Gabor a fost filmata in timp ce se plimba cu fiul ei vitreg pe o faleza din orașul Santa Barbara, recent, romana a facut publica o noua imagine in care privirile tuturor s-au oprit pe burtica ei. Iubita lui Mr. Pink alimenteaza zvonurile sarcinii, iar poza de album a fost…

- Catalin Cazacu a fost foarte suparat dupa ce Claudia Pavel a parasit competitia Exatlon. Atat coechipierii sai, cat si telespectatorii au observat cat de afectat a fost motociclistul, motivand ca a plecat un om de care s-a apropiat foarte mult.

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.