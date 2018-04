Stiri pe aceeasi tema

- Așa a aratat astazi Noul Centru și probabil așa va arata in fiecare zi, pentru ca florile vor trebui udate aproape zilnic. Nu cred ca are rost sa mai comentam, imaginile spun totul despre calitatea lucrarilor efectuate, dar și a celor care se fac și se vor mai face. Va mulțumim, domnule primar!

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis rejudecarea dosarului in care primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost condamnat in 2010 la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Decizia a fost luata dupa ce Instanta suprema a admis o cerere de revizuire depusa de…

- Nici un plug, nici o intervenție, nimic! Așa aveți grija de votanții dumneavoastra? Ieșiți din Primarie și incercați sa ne curațați și noua carosabilul și trotuarele. Uite, așa arata orașul Ramnicu Valcea dupa ninsoarea din noaptea 22-23 martie. Vi-l aratam noi! Trotuarele și spațiile de circulație…

- Am primit de la un cititor al ziarului nostru cateva imagini in care ne este prezentata situatia inacceptabila existenta acum la o ghena de gunoi din oras precum si modul de lucru al unor angajați Romprest. foto/12 martie 2018 In urma fotografiilor primite am incercat sa obținem un punct de vedere de…

- Afacerea “Ramnicu Valcea 10X10” are ramificații care treptat ies la iveala. Achiziția albumului foto s-a facut transparent, prin sistemul SEAP, și s-a adjudecat la prețul publicat, respectiv 70 lei/bucata, 1800 bucați, cost total 126.000 lei preț fara TVA. Nu discutam cum aceasta comanda a ajuns sa…

- Inca o șmecherie cu care v-am prins, domnule Gutau Mircia! Ați afirmat, in cadrul ședinței de Consiliu din 30.01.2018, ca trebuie sa platim 110 lei/tona catre New Recycling SRL – via Romprest – pentru ca este mai ieftin sa tratam deșeurile la Ramnicu Valcea. Adica este in avantajul nostru sa tratam…

- Victor Dragusin: “Cred ca am tot ce isi poate dori un om normal” in Politic / – Domnule primar, suntem la inceput de an si va intreb, mai in gluma, mai in serios, va place sa fiți primar la Alexandria? – Poporul roman, in ințelepciunea lui, spune ca rezultatul muncii…

- 13 Ianuarie 2018, Romania, Ramnicu Valcea, Noul Centru… Armata Romana organizeaza cel mai solemn moment din viața unui soldat: depunerea juramantului. Soldații sunt puși sa depuna juramantul de credința in fața unui prezidiu format din oficialitați, in poziție centrala fiind Gutau Mircia, un infractor…