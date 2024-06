Stiri pe aceeasi tema

- Urgența sanitara la Moscova, unde autoritațile se confrunta cu un focar de intoxicație alimentara extrem de periculos. Peste 120 de persoane au cerut ajutor dupa ce au mancat produse livrate de un cunoscut serviciu online.

- Polițiștii din Galați au fost alertați luni, 3 iunie, la ora 15.45, prin apel la numarul unic de urgența 112, de catre un barbat, din municipiul Galați, cu privire la faptul ca fiica sa, de 17 ani, „sangereaza abundent”, potrivit Antena 3.La fața locului s-au deplasat echipaje ale Serviciului de Ambulanța…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite in urma prabusirii unui restaurant in insula spaniola Mallorca , a declarat o purtatoare de cuvant a serviciilor de urgenta din arhipelagul turistic Baleare, relateaza AFP. Mai multe persoane sunt grav ranite, a precizat purtatoarea de…

- O femeie de 75 de ani, care se deplasa pe jos, pe o strada din municipiul Vaslui, a ajuns la spital, duminica, 12 mai 2024, victima a unui accident rutier. Un autoturism a acrosat o motocicleta, iar aceasta a lovit-o.

- Un accident mortal a avut loc pe o artera principala din Ramnicu Valcea. Trei mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului o persoana a decedat și alte patru au ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale.

- Un barbat de 58 de ani a decedat, iar alte patru persoane, intre care si doi copii, au ajuns la spital, vineri seara, in urma coliziunii a trei autoturisme pe principala artera de circulatie din municipiul Ramnicu Valcea.

- Caz șocant in București! O fetița in varsta de 2 ani din Capitala a cazut de la etaj! Micuța este in stare grava la spital și are fractura craniana. Ea se juca in apropierea geamului, iar la un moment dat a cazut.

- Grav accident de circulație, duminica seara, pe unul dintre principalele bulevarde din Arad. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala de intervenție, sprijiniți de o ambulanța SAJ. „In urma accidentului a rezultat…