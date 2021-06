Stiri pe aceeasi tema

- Tururi de oraș și expoziții vor avea loc in Timișoara, Lugoj și Jimbolia, de Ziua Internaționala a Art Nouveau-ului, sarbatorita pe 10 iunie. Breasla Ghizilor se alatura inițiativei cu un tur din Elisabetin și pana in Cetate, in care veți ințelege mai bine moștenirea arhitecturala a Timișoarei.

- Teatrul Național din Timișoara prezinta marți, 1 iulie, de la ora 19, in Sala Mare, spectacolul Jungla TeVe, producție a Teatrului Dramaturgilor Romani. O incursiune in lumea fabuloasa a marelui coregraf Gigi Caciuleanu, Jungla TeVe este, așa cum spune autorul insuși, „o serie de aventuri dinamice și…

- Grupul german Bosch a încheiat anul fiscal 2020 cu vânzari consolidate în valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) în România, înregistrând astfel o creștere de aproximativ trei procente în comparație cu anul precedent. Compania…

- Lansarea cercurilor artistice din incinta Casei Studenților din Timișoara – care a avut loc recent – a adus și o noutate absoluta pentru amatorii de arta: deschiderea cercului de muzica și multimedia „E-Stage”, realizat in colaborare cu Mixdown Music School. „Cercul de Muzica și Media s-a nascut practic…

- Experiența dobandita de cei de la Continental in dezvoltarea de vehicule autonome e folosita pe plan intern, in fabricile companiei astfel de roboți autonomi urmand sa transporte piese pe fluxul de producție. Așadar, nu va mai dura mult pana cand in fabricile companiei, din Timișoara prezența unor roboți…

- Continental a achiziționat o cladire noua care include hala de producție și birouri aflate in Parcul Industrial Freidorf din Timișoara. Compania iși va putea imbunatați astfel logistica, depozitarea și procesul de livrare a produselor. Se va extinde și gama de produse cu articole destinate altor industrii.

- In ultimii 10 ani, Continental a investit peste 50 de milioane de euro in fabrica de conducte de aer condiționat și curele de transmisie din Timișoara. Nemții anunța achiziția unei noi cladiri care sa ajute la imbunatațirea infrastructurii in locație, a logisticii, depozitarii și procesului de livrare…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la cateva puncte termice din Timișoara, joi, 1 aprilie, intre orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: A. Șaguna,…