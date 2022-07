Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 5 iulie 2022, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a participat la evenimentul prin care Clubul Rotary Sebeș a adus in atenția comunitații locale turnul semicircular din cetatea Sebeșului. Acesta a beneficiat de o serie de lucrari de reparații, cu scopul de a fi utilizat de membrii clubului…

- Printr-un proiect gestionat de SPAP Sebeș, a fost reabilitata fațada casei situata pe strada Traian, colț cu bulevardul Lucian Blaga, parte din ansamblul centrului istoric al Sebeșului, casa in care a fost gazduit Lucian Blaga (in perioada 1902-1906), cand era elev și studia la Sebeș. Edificiul necesita…

- Castelul Teleki de la Pribilesti, Maramures, intra in reabilitare, dupa ce zeci de ani monumentul istoric a fost lasat in paragina. Nerevendicat, a intrat in posesia primariei, apoi vandut la licitatie si lasat din nou prada timpului. Recent, CJ Maramures a cumparat imobilul si a inceput lucrarile de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca PMB va face reparatii pe 60 de bulevarde si strazi aflate in administrarea institutiei si vor fi facute marcaje rutiere pe 180.000 metri patrati, mai mult decat in anii 2020 si 2021. El a mai spus ca in acest an bugetul PMB este de patru ori…

- Primarul de Salonta, Torok Laszlo, ministrul Cseke Attila, vicepremierul Kelemen Hunor și directorul general al Companiei Naționale de Investiții, Manuela Patrașcoiu au participat miercuri dimineața la semnarea contractului de proiectare și construcție pentru Aquaparkul „Toldi”.

- In ședința ordinara a lunii aprilie a Consiliului Județean a fost aprobata suma de 600.000 de lei pentru sprijinirea financiara a unitaților de cult din județul Iași pentru diverse lucrari de reparații și intreținere.Printre beneficiarii acestei sume a fost și Biserica ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”…