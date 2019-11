Stiri pe aceeasi tema

- Sa fii persoana publica are si avantaje, dar si... dezvantaje. Cristina Ich stie bine ce inseamna asta! Internautii au presupus ca ea si Alex Piturca s-au despartit, doar pentru simplul fapt ca nu se urmaresc pe retelele de socializare. Care este adevarul despre relatia lor si despre acest aspect? Cristina…

- Bianca Dragușanu a urcat pe scena de la Gala Performantei și Excelentei, unde a fost premiata. Vedeta parea fericita in compania lui Alex Bodi, de care era hotarata sa divorțeze acum cateva zile. Alex Bodi, prima reactie dupa ce a agresat-o pe Bianca Dragusanu. De la ce a pornit scandalul…

- In urma cu doar cateva zile, Cristina Ich și iubitul ei, Alex Pițurca, au devenit pentru prima oara parinții unui baiețel perfect sanatos. Proaspata mamica a publicat pe contul de socializare prima imagine cu bebelușul ei, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește fanilor cum se simte.…

- Cristina Ich nu se simte tocmai bine dupa nastere, asa ca a decis sa mearga iar la spital. Vedeta a anuntat recent pe Instagram ca nu are vesti bune dupa ce l-a adus pe lume pe Noah Alexandru. "O sa revin, eu nu sunt bine, dar bebelusul este perfect si este exact cum mi-am imaginat! O adevarata…

- Cristina Ich a nascut in mare secret. Vedeta a devenit mama pentru prima data și cu aceasta ocazie a anunțat ca va lua o pauza de pe rețelele de socializare. Cristina Ich, in varsta de 31 de ani, și Alex Pițurca au devenit parinți pentru prima data vineri, 25 octombrie. Cei doi au impreuna un baiețel…

- Cristina Ich posteaza des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, iar fanii s-au ingrijorat in momentul in care vedeta a lipsit pentru un timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis ca se confrunta cu unele probleme de sanatate. Are febra și migrene, iar medicii i-au interzis sa ia…

- Cantareața Andreea Banica a afirmat ca este extrem de fericita ca are exact profesia pe care și-a dorit-o inca de cand era mica. Andreea Banica le-a facut marturisiri fanilor ei de pe rețelele de socializare. Vedeta a explicat ca este foarte fericita cu cariera pe care o are in showbiz. "Sunt atat de…

- Vica Blochina l-a trimis pe Edan in vacanța cu Alex Pițurca și cu iubita lui. Cei trei se relaxeaza in Turcia, iar Cristina Ich a publicat un filmuleț cu imagini din vacanța. Cristina a postat filmulete pe Instagram, din vacanta lor la Bodrum, Turcia, in care apare si Edan, alaturi de alti doi copii.…