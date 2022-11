FOTO. Copaci rupţi de zăpadă, la Suceava Mai multi copaci au fost doborati de zapada in Suceava, pompierii intervenind pentru degajarea lor. ISU Suceava a anuntat, luni, ca, in urma fenomenelor meteo, pompierii au intervenit pentru defrisarea unor arbori care s-au rupt din cauza zapezii. Misiunile au fost in municipiul Suceava, pe strada Bradetului (zona Balada), strada Mircea Septilici (zona Serpentinelor) si […] The post FOTO. Copaci rupti de zapada, la Suceava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- In urma fenomenelor meteo, pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit pentru defrișarea unor arbori care s-au rupt din cauza zapezii. Misiunile au fost in municipiul Suceava, pe strada Bradetului (zona Balada), strada Mircea Șeptilici (zona Serpentinelor) și in zona Parcului Curtea Domneasca…

- Mai multi copaci au fost doborati de zapada in Suceava, pompierii intervenind pentru degajarea loc, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

