- Despartirea cu scandal dintre Ioana Filimon si fostul iubit turc a tinut primele pagini ale ziarelor. Cei doi s-au despartit in cel mai urat fel, iar vedeta a avut mult de suferit de pe urma lui.

- La 48 de ani, Sebastian sustine ca a fost escrocat de iubita mai tanara cu 30 de ani. Indragostit pana peste cap, acesta nu a crezut nicio clipa ca tanara de 18 ani ar fi putut sa ii fure bunuri in valoare de 11.000 de euro si sa plece cu altul. Invitat la Acces Direct, barbatul pagubit a povestit pe…

- A vrut sa fie cunoscuta pentru muzica ei, si pentru nimic altceva. S-a tinut departe de scandaluri si de barfe, mai ales atunci cand a venit vorba despre viata sa amoroasa. Insa acum, Inna recunoaste ca este indragostita si ca are un iubit, pe care il tine inca ascuns de ochii curiosilor.

- Bomba in showbiz! Vica Blochina iubeste din nou! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini cu vedeta si cu barbatul care a reusit sa-i „fure” inima.

- Bradley Cooper(45 de ani) si Irina Shayk si-au spus adio anul trecut, dupa o relatie de patru ani si mai multe lungi de negocieri. Relatia lor se afla intr-o zona dificila de mai multa vreme, iar cei doi au decis, de comun acord, sa porneasca pe drumuri diferite. Actorul din pelicula ‘A star is born’…

- Therese Dion, mama a 14 copii, dintre care cea mai cunoscuta este cantareata Celine Dion, s-a stins joi noapte, asa cum anunta site-ul de stiri mondene american TMZ. Therese a fost si ea in lumina reflectoarelor, fiind gazda unei emisiuni de gatit de pe canalul canadian TVA. Mama lui…

- Vladuța Lupau iși traiește visul! Are o cariera de succes in muzica, duce tradiția familiei mai departe, ea fiind și medic veterinar, iar alaturi il are pe Adrian Rus, barbatul cu care s-a casatorit la sfarșitul acestui an. Numele lui le suna cunoscut multora, dar nu toți știu „de unde sa-l ia”. Fiul…