Stiri pe aceeasi tema

- Snoop Dogg aduce din nou satul romanesc Bogata in prim-plan. In 2016, artistul a postat din greșeala pe rețelele de socializare ca se afla in mica localitate din județul Mureș, cand de fapt era in Bogota, Columbia! Nici de aceasta data rapperul american nu a ajuns in Romania, dar a postat un videoclip…

- Recent s-a aflat ca Walter Zenga are o noua relație, dupa ce ar fi divorțat de Raluca. Fostul antrenor din Liga I s-a intors in Dubai la copiii sai, dupa ce s-a spus ca s-a mutat in Milano dupa desparțire. Dupa 15 ani de casnicie, Raluca și Walter Zenga au decis sa puna punct relației. Au mai incercat…

- Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, pare ca se distreaza de minune in Statele Unite ale Americii, dupa cum reiese din fotografiile pe care aceasta le posteaza pe rețelele de socializare.Contul sau de Instagram este plin de fotografii care atrag imediat aprecierea urmaritorilor sai. Recent, aceasta a…

- Un bistrițean cu transplant de inima se numara printre primii benenficiari ai tratamentului cu anticorpi monoclonali. Aceștia au fost donați spitalelor din țara noastra de Italia. Potrivit directorului medical, bistrițeanul care a beneficiat de tratament este bine. Spitalul Județean de Urgența Bistrița…

- Premierul Florin Cițu l-a numit pe deputatul Ben Oni Ardelean consilier onorific al prim-ministrului la Cancelaria primului ministru. Decizie a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei (MO). Intr-o postare pe Facebook, parlamentarul a scris: “Am acceptat propunerea Prim-ministrului de a ma alatura…

- Elena-Gabriela Ruse a produs surpriza, placuta pentru noi, in turul inaugural al turneului feminin de tenis de la Chicago, din Statele Unite ale Americii. Romanca, clasata pe locul 98 in topul WTA, a eliminat-o pe Camila Giorgi din Italia, favorita numarul 15 și situata pe treapta a 37-a in ierarhia…