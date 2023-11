Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc miercuri dimineata, la ora locala 9:25, in zona seismica Vrancea, judetul Covasna, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la 56km SE de Sfantu-Gheorghe, 57km NV…

- Focșanenii au petrecut cateva ore de sarbatoare la Ziua Recoltei organizata, duminica, in Piața Moldovei din municipiu. Evenimentul a fost deschis de primarul Focșaniului, Cristi Misaila și președintele Consiliului Județean, Catalin Toma, alaturi de care s-au aflat consilieri locali, consilieri județeni,…

- Președintele Consiliului județean Vrancea, Catalin Toma: Ediția a XII-a a concursului național și-a desemnat astazi caștigatorii. 335 de probe de vinuri albe, rose, roșii și spumante au fost inscrise in concurs de producatori din cele mai cunoscute podgorii din țara. Caștigatorii marilor medalii de…

- O femeie din județ va fi judecata pentru conducere sub influența alcoolului, oficial instanța constatand ca, dupa ancheta derulata de procurori, procesul poate sa inceapa. Trimisa in judecata in iunie anul acesta, femeia nu a contestat acuzația, iar judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei…

- Noua stagiune a Teatrului „George Ciprian” debuteaza duminica cu premiera „Chirita in provintie”, scrisa de Vasile Alecsandri, personajul principal fiind jucat de catre un actor in travesti. Spectacolul va avea loc pe data de 24 septembrie, de la ora 18:00 si se va juca cu casa inchisa. „Premiera de…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca a fost efectuata recepția la finalizarea lucrarilor de modernizare a drumului județean 204D sector Vulturu-Hangulesti-Maluri, unul dintre cele mai importante drumuri din rețeaua de infrastructura rutiera a județului. Practic, de acum,…

- Un echipaj format din patru cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Profesor Grozea Nicu” din Rastoaca a participat la o mobilitate de formare ȋn cadrul proiectului de parteneriat strategic in domeniul educatiei școlare KA210 “NO TO BULLYING”. Proiectul se desfașoara pe o durata de 2 ani și este cofinantat…

- Un tanar de 17 ani a ajuns de urgența, la Spitalul Județean ,,Sfantul Pantelimon” Focșani, dupa ce a fost lovit de o mașina. Potrivit polițiștilor vranceni, accidentul s-a produs astazi pe centura Focșaniului. ,,Conform primelor date, un autoturism care circula pe direcția Buzau- Bacau a acroșat un…