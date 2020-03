Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru fanii lui Culița Sterp și a lui Carmen de la Salciua. Oficial, intre cei doi nu mai poate fi vorba despre o impacare. Anunțul a fost facut chiar de frumoasa manelista, care a decis sa ștearga cu buretele toate amintirile legate de artist.

- Avand in vedere perioada dificila in care ne afla, Carmen de la Salciua a luat o decizie radicala. Frumoasa manelista a hotarat sa stea mai mult in casa și sa nu mai participe la niciun eveniment. Astazi insa cantareața a ieșit din locuința sa. Iata ce mesaj le-a transmis vedeta admiratorilor!

- Cristina ICH este considerata de mulți drept una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Chiar daca acum este intr-o relație dedicata și are chiar și un copil, asta nu ii impiedica pe barbați sa viseze in continuare cu ochii deschiși. Iata, insa, ca din cand in cand bruneta iși mai și „mulțumește”…

- Carmen de la Salciua a trecut in ultima vreme prin mai multe schimbari, insa nu se oprește aici. Cantareața de muzica de petrecere a slabit destul de mult, iar pentru acest lucru este foarte fericita.

- Nicole Cherry este din ce in ce mai indrazneata. Simpatica "Ciresica" a devenit o adevarata domnisoara, constienta de atuurile si de frumusetea sa. Cantareata le-a facut o surpriza uriasa fanilor, impartasindu-le o fotografie din asternuturi, ce a incins imaginatia oricarui barbat.

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai frumoase și iubite cantarețe din muzica de petrecere, nu a ramas indiferenta in scandalul momentului și nu a avut nicio reținere sa-și exprime punctul de vedere pe Instagram, cu privire la cearta dintre Alex Velea și Abi Talent. Cantareața a povestit pe contul…