FOTO: Balul Palatului 2022 – primele 80 de imagini

- Compozitia „Roumania Roumania" din anul 1947 a actorului american Aaron Lebedeff, nascut in tara noastra, va fi interpretata, in premiera in Romania, de baritonul Gyorgy Levente, directorul Filarmonicii de Stat din Targu Mures, dupa o adaptare a compozitorului Vaughn Roberts din Noua Zeelanda, cu ocazia…

- Evenimentul a ajuns la a V-a ediție și este programat sa se desfașoare vineri, 11 noiembrie, in Sala Mare a Palatului Culturii din Tirgu Mureș. Spectacolul cuprinde recitaluri ale unor artiști lirici recunoscuți, demonstrații de dans, dar și mult așteptatul vals pentru public. Peste scaunele salii mari…

- Galeria Deisis aflata la parterul Palatului Culturii din Targu Mureș gazduiește expoziția Blue obsession semnata de Lili Lazar, o artista plina de imaginatie, intr-un proces continuu de dezvoltare. Ca pictor, nu-și poate imagina viața fara culori, o infinitate de culori, de nuanțe, de combinații interesante…

- Uniunea Mondiala de Folclor I.G.F. și Fundația Culturala "Șopterean" organizeaza miercuri, 26 octombrie, de la ora 18.00, in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, Festivalul concurs internațional de interpretare a cantecului popular "Petre Sabadeanu", eveniment aflat la cea de-a șaptea ediție.…

- Cu turnee in toate colțurile lumii și cu un carismatic (ca-ntotdeauna) Russel McGregor la bagheta Johann Strauss Ensemble din Vieva revine pe scena Palatului Culturii din Targu Mureș cu spectacolul dedicat copiilor incepand cu ora 17:00, urmat de un Concert de Gala de la ora 20:00. Dupa o pauza de 3…

- Miercuri, 14 septembrie, ora 20.00, RVQ lanseaza la Targu Mureș, in Sala Mare a Palatului Culturii, cel mai nou album de jazz „Shapes", in cadrul Turneului Național cu același nume. Concertul va fi completat vizual de 5 proiecții de arta video, create de artistul vizual Mihai Cucu. Detalii despre eveniment…

- Primele imagini cu Simona Halep, dupa ce s-a confirmat divortul de Toni Iuruc. Simona Halep a venit in vila din Primaverii pentru a-si lua cateva bagaje. Simona Halep nu a avut nicio reactie cu privire la divortul de Toni Iuruc. Marea campioana nu s-a ferit insa de ochii curiosilor si a aparut in public.…

- „Incercam sa reconectam Targu-Mureș, la circuitul social, turistic și de afaceri național. Avem ce arata, avem cu ce ne afirma! Targu-Mureș poate fi important!" a anunțat unul dintre fondatorii companiei Cosmin Pop. AirConnect lanseaza zborurile interne, ce vor conecta aeroporturile regionale cu hub-urile…