- Radu Valcan s-a intors acasa, dar nu poate sta alaturi de Adela Popescu 2 saptamani Radu Valcan a fost plecat aproape o luna in Republica Dominicana. A filmat acolo pentru reality show-ul Insula Iubirii. S-a intors in Romania in urma cu doua zile. Nu ii va vedea insa vreme de doua saptamani pe Adela…

- Un consilier local din comuna Stramtura, județul Maramureș, intors din Italia, a fost trimis in autoizolare acasa, dar a parasit Romania și a plecat in Franța. Asta nu inainte de a face o intalnire electorala. Autoritațile nu iau masuri impotriva lui pentru ca nu e in țara, potrivit Mediafax.Primarul…

- La sfarșitul saptamanii trecute au revenit in țara cei noua membri ai delegației campinene care a participat la un proiect Erasmus desfașurat in Franța, in apropiere de Lyon, in localitatea Saint Etienne de Varene. Este vorba despre șapte liceeni și doi insoțitori, reprezentanți ai Fundației pentru…

- Peste doua sute de botosaneni s-au intors din Italia in aceasta perioada. Majoritatea sunt din mediul rural. Dintre acestia doar 5 au declarat ca s-au intors din cu risc, fiind izolati la domiciliu. Totodata in centrele de carantina din judet se afla 39 de persoane. Una dintre acestea a fost testata…

- Cei 51 de elevi și profesori de la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, care au fost in autoizolare la domiciliu de doua saptamani, dupa ce s-au intors din regiunea Veneto – Italia, se vor intoarce de luni la școala. „Expira termenul de autoizolare, termenul mediul de debut al simptomelor fiind…

- Doi barbați, unul din Aiud și celalalt din Cricau au ajuns in atenția Poliției, dupa ce și-au agresat soțiile. Unul dintre ei s-a intors acasa, deși pe numele sau era emis ordin de protecție și nu avea voie sa se mai apropie de consoarta. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 16.30, polițiștii Secției…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 17 de ani, disparuta de pe raza localitații Periam, judetul Timis. „In data de 08 februarie a.c., Alba Ana-Maria Clara ar fi plecat de la domiciliul din localitatea Periam, strada Visinului judetul…

- Simona Halep, 28 de ani, locul 2 mondial, a avut astazi prima zi libera dupa ce s-a intors de la Australian Open, unde a ajuns pana in semifinale.Jucatoarea de tenis și-a inceput ziua cu un mic dejun servit intr-un bistro din București. Simona a comandat un croissant, un pahar cu fresh de portocale…