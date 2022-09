Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Sancraiu de Mureș, Ionuț Petru Budian, a anunțat recent, pe pagina sa de Facebook, ca instituția pe care o conduce intenționeaza atragerea unor finanțari in valoare de peste 40 de milioane de lei prin intermediul a doua proiecte care vizeaza extinderea, reabilitarea și modernizarea…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, a fost depus un nou proiect de finanțare pentru construirea unei noi creșe in Sangeorgiu de Mureș. ,,Pentru construirea unei noi creșe in Sangeorgiu de Mureș am depus, astazi dupa- masa,…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mures, Sofalvi Szabolcs, a postat in aceasta seara un mesaj de condoleanțe pentru doua dintre victimele accidentului din aceasta seara. "Cu tristețe am aflat de pierderea tragica, in aceasta seara a colegului primar din localitatea Sarațeni, Biro Csaba, și a fiicei sale…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de Facebook a lui Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, in zorii zilei de 2 și 3 iulie, aproape 150 de persoane au dorit sa vizioneze evenimentul astrologic inedit in curtea Bisericii romano-catolice din localitate. ,,Am fost placut surprins sa…

- In noaptea de 3 spre 4 iulie, o gospodarie din Cotuș, sat care aparține de comuna Sangeorgiu de Mureș, a fost "vizitata" de un urs. Acesta a sfașiat un porc de circa 200 de kilograme aflat intr-un coteț și a disparut apoi in noapte, lasand ingrozita o familie cu doi copii minori. Povestea atacului ursului,…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a anunțat vineri, 1 iulie, organizarea unui eveniment astrologic inedit in curtea Bisericii romano-catolice din localitate. "Dragi sangeorzeni, va invitam sa „vedeți" ceva ce doar PESTE 470 DE ANI veți mai putea vedea! Am invitat pentru aceasta…

- Un urs a ucis trei porci, noaptea trecuta, intr-o gospodarie din satul Cotuș, comuna Sangeorgiu de Mureș. "Trist, dar dupa o lunga perioada de timp, noaptea trecuta a aparut un URS in satul Cotuș, și intr-o gospodarie a omorat doua animale domestice (porci) iar unul l-a luat cu el. A intervenit jandarmeria,…

- Recent, in data de 10 iunie, a fost dat startul unui nou sezon estival la Ștrandul Apollo din incinta Complexului Apollo Wellness Club din comuna Sangeorgiu de Mureș. Strandul are o suprafata de 24.000 de metri patrați, iar turiștii au la dispoziție piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, plaja cu…