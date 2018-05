Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul de 16 ani a fost gasit decedat abia dupa 9 ore. DIn primele informatii se pare ca baiatul a lovit cu mopedul un caine, apoi a intrat intr-un cap de pod. Politia Bihor a anuntat, luni, printr-un comunicat ca evenimentul rutier s-a produs in cursul noptii de vineri spre sambata,…

- Copilul a traversat drumul in fața unei mașini cu inghețata care era parcata la marginea drumului și a fost lovit de un Wolkswagen Golf, condus de o tanara. The post Accident cumplit in vestul tarii! Un copil de șase ani a murit lovit de o mașina appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav pe drumul Ungheni - Sculeni. Un barbat in varsta de 43 de ani a murit dupa ce s-a lovit cu automobilul pe care il conducea intr-un copac. Potrivit politiei, acesta circula cu viteza excesiva si a pierdut controlul masinii. Barbatul era originar din Ungheni.

- Accident neobisnuit in com. Padeș – un barbat de 31 ani, din București, in timp ce se deplasa pe o motocicleta pe DN 67 Padeș, a fost lovit in lateral de un caine care a ieșit alergand de pe un drum lateral. In urma impactului motocicleta a intrat in șanț, iar barbatul s-a ranit ușor. … Articolul ACCIDENT:…

- Femeia l-a vazut cum și-a dat foc la haine, a ieșit din casa, s-a tavalit prin curte, apoi a intrat din nou in casa și s-a baricadat. Vecinii spun ca barbatul obișnuia sa bea, dar nu era violent. Nimeni nu știe ce l-a determinat sa recurga la acest gest. Din locuința au ars holul și…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Accident rutier grav in sud-vestul Poloniei. Patru cetateni ucraineni au murit dupa ce automobilul in care se aflau a fost lovit in plin de un tren.Autoritatile poloneze nu cunosc din ce motiv masina, care se deplasa pe autostrada, a virat brusc in directia caii ferate.

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…