- „La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Colibași, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanța SAJ.Conducatorul auto, un barbat in varsta de 38 și pasagerii, o femeie de 37 de ani și doi copii, conștienți, au fost preluați…

- Un grav accident rutier a avut loc, astazi, in comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu. Șoferii implicați in accident au fost transportați la spital. Nu s-a inregistrat niciun deces. „Nu au rezultat persoane incarcerate, persoanele implicate in accident (conducatorii auto) au suferit politraumatisme,…

- Accident grav in apropiere de Dumbrava. Totoul s-a intamplat ieri, in jurul orei 18:05. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar una dintre ele a fost proiectata in a treia. Mai multe persoane au fost transportate la spital.

- Zece persoane au fost transportate la spital in urma coliziunii intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, pe DN2 – E85, la intersectia cu comuna Cotesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu. Microbuzul transporta aproximativ 20 de persoane, toate victimele,…

- Un nou accident rutier a avut loc pe Autostrada Transilvania in urma cu cateva minute. Practic este al treilea din ultimele zile. Evenimentul rutier a fost semnalat pe A3 in zona nodului de la Gilau. Din primele informații sunt implicate doua autoturisme. Deocamdata nu se cunosc detalii despre starea…

- Echipele Institutului Regional de Oncologie (IRO) din Iasi vor fi si in luna octombrie pe teren pentru a oferi femeilor posibilitatea de a se testa gratuit pentru prevenirea cancerului de col uterin. Unitatea mobila de screening a inceput deplasarile din aceasta luna de pe data de 5 octombrie si va…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri de dimineața, dupa ce o butelie de aragaz a explodat intr-o gospodarie din comuna Raciu. Dupa ce au primit ingrijiri medicale la fața locului, victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Targoviște. In urma exploziei a fost afectata camera…

- Vineri dimineața a avut loc un accident rutier intre doua mașini in localitatea Manastirea, comuna Mica din județul Cluj. In urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. „Accident rutier produs in jurul orei orei 06.40, pe DJ172F, la intersecția cu DJ 161D,…