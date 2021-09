FOTO! 1 Septembrie – Ziua Jandarmeriei Rurale

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 septembrie, se sarbatorește Ziua_Jandarmeriei_Rurale, ocazie cu care oficialii Jandarmeriei buzoiene au postat un mesaj, dar și o fotografie inedita din arhiva, reprezentand prima companie rurala din județul Buzau. „In 1893, in Parlamentul Romaniei era adoptata ,,Legea asupra Gendarmeriei…

- In data de 30.07.2021, 54 de subofiteri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, care au indeplinit stagiul minim in grad și condițiile prevazute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificarile și completarile ulterioare, au fost avansate/ avansați in gradul urmator.…

- Și in acest sfarșit de saptamana jandarmii vranceni vor fi prezenți in zonele aglomerate, pentru siguranța cetațenilor. Duminica 18 iulie, jandarmii vor asigura masurile de ordine publica pe timpul manifestarii religioase ce va avea loc la Schitul ,, Sfantul Ioan Evanghelistul” din localitatea Vintileasca,…

- In perioada 01.07 – 06.07, jandarmii vranceni impreuna cu politisti, pompieri si politisti locali vor actiona in sistem integrat pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica la evenimentele cultural artistice ocazionate de „Zilele Municipiului Focsani”. Pentru desfasurarea in bune conditii…

- Astazi, 13 iunie, in jurul orelor 15.00, jandarmii vranceni au observat pe strada Pasajului din Municipiul Adjud un grup de barbați care se loveau intre ei cu mai multe obiecte contondente. Jandarmii au intervenit aplanand conflictul, iar in scurt timp, sprijiniți de polițiști au identificat patru persoane…

