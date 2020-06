Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a inregistrat marti 34 918 cazuri noi de Covid-19, un numar record de contaminari intr-un interval de 24 de ore, insotite de 1.282 de decese in aceeasi zi, a raportat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP, citata de agenția romana Agerpres .

- Autoritatile ruse au raportat sambata peste 8.800 de noi cazuri de Covid-19 si aproximativ 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore din cauza bolii. In Rusia au fost depistate 8.855 de cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit Reuters. Astfel, totalul infectarilor inregistrate este de 458.689.…

- Jair Bolsonaro a salutat zecile de persoane adunate in fata palatului prezidential din Brasilia, in timp ce oamenii ii scandau numele dat de ei, "Mito, Mito, Mito" (Mitul). Ferindu-se de aceasta data sa atinga mainile partizanilor sai, Jair Bolsonaro, inconjurat de garda de corp, a ridicat…

- In 29 și 30 mai, in intreaga lume au fost depistate peste 125.000 de noi cazuri pe zi in comparație cu ziua de 24 aprilie, considerata varful epidemiei mondiale, cand au fost aproape 102.000.In Europa, pandemia a intrat intr-un declin evident, sambata fiind depistate in jur de 300 de noi cazuri in 24…

- Brazilia a depasit Rusia si a ajuns vineri pe locul doi in lume, dupa Statele Unite, in ce priveste numarul de cazuri de infectie cu coronavirus. Ministerul brazilian al sanatatii a anuntat ca s-a inregistrat un total de 330.890 cazuri de infectie. Numarul total al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns…

- 202 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 in Republica Moldova.La ora 17:00, reprezentanții Ministerului Sanatații vor prezenta informații actualizate a situației epidemiologice privind infecția COVID-19 in Republica Moldova.

- Autoritatile iraniene au anuntat sambata o crestere a noilor cazuri de Covid-19 in sud-vest, precizand ca 1.500 de noi contaminari sunt la nivelul intregii tari, scrie AFP, potrivit news.ro."Toate provinciile arata o scadere progresiva a numarului de noi infectii )...) cu exceptia Khuzestan…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Brazilia a crescut cu 2.917 in ultimele 24 de ore, pana la 36.599, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, conform agerpres.ro, asta in timp ce presedintele Jair Bolsonaro ignora masurile de izolare sociala recomandate de oficialii…