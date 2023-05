Fotbalistul Denis Alibec, de la Farul Constanta, a fost declarat cetatean de onoare al municipiului Mangalia

Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Totul a plecat de la un proiect de hotarare al edilului adjunct care nu a mai ajuns sa fie dezbatut in Consiliul Local. Mai precis, viceprimarul Bebe Pasere intenționa sa propuna acordarea titlului de cetațean de onoare unui sportiv din Caransebeș, insa a retras proiectul de pe ordinea…

- Fostul jurnalist și scriitor Mircea Motrici va primi post-mortem tiltul de ”Cetațean de Onoare” al municipiului Suceava. Proiectul de hotarare inițiat de primarul Ion Lungu in urma unei adrese inaintate de Rozalia Motrici, soția scriitorului, va fi supus aprobarii deliberativului județean in ședința…

- Primarul Cristian Gentea vrea sa ii acorde titlul de cetațean de onoare inginerului Ilarie Isac, parintele „Simfoniei Lalelelor” și președintele Societații Naționale a Pomicultorilor din Romania, pentru ca a pus bazele festivalului de la Pitești. Anunțul a fost facut astazi, la ședința festiva gazduita…

- Mangalia nu mai are de ani buni echipa in primele 4 ligi din Romania. Callatis, echipa la care l-a crescut Denis Alibec, a disparut, iar orașul de la malul marii a ramas fara reprezentare in fotbalul profesionist. Stadionul Central, arena care gazduia peste 5000 de suporteri la meciurile Mangaliei din…

- Pilotul de raliuri Adrian Raspopa, care a incetat din viata in septembrie 2021, a devenit post-mortem cetatean de onoare al municipiului Onesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Adrian Raspopa, decedat intr-un accident de raliu, in septembrie 2021, a fost declarat Cetațean de Onoare post-mortem al municipiului Onești. Ceremonia s-a desfașurat luni seara. In cadrul ceremoniei, fost evocata imaginea omului, sportivului, managerului, fiului, soțului și prietenului Adrian Raspopa,…

- In data de 15 martie 2023, la ora 12:00, va avea loc un eveniment comemorativ la Facultatea de Litere de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau, dedicat memoriei lui Yin Yuguo. Evenimentul este organizat in contextul implinirii a patru ani de la acordarea titlului de Cetațean de Onoare post-mortem…

- Consiliul Local al municipiului Onești va acorda, postmortem, Titlul de Cetațean de Onoare regretatului pilot de raliuri Adrian Raspopa. Ceremonia va avea loc luni, 13 martie, la Cinematograful „Capitol”, de la ora 17,00. Adrian Popa și-a pierdut viața in luna septembrie 2021, concurand in Raliul Iașilor.…