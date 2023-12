Stiri pe aceeasi tema

- Nana Falemi vorbește despre cel mai greu moment al carierei sale. Fostul fotbalist marturisește care a fost momentul in care a fost la un pas sa renunțe și care au fost motivele. Cum a depașit acesta situația. Declarații exclusive

- Aproape 50% dintre romani cred ca regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania, procentul fiind mai mare decat in urma cu 10 ani, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.De asemenea, peste 46% dintre romani cred ca inainte de 1989 se traia mai bine comparativ cu situatia…

- Scandalul momentului al Simonei Halep continua! Cel care ar fi avut un impact negativ in cariera ei ar fi nimeni altul decat Patrick Mouratoglou, un apropiat din anturajul celebrei sportive. Iata cum i-ar fi afectat cariera și ce s-a intamplat, de fapt, in ceea ce privește acuzațiile de dopaj.

- Robert Stanici (22 de ani) a fost suspendat 6 etape din cauza insultelor rasiste transmise lui Joyskim Dawa (27 de ani) pe rețelele de socializare. „Fucking nigga”, „Sa ma s*** negrule” și „Manca-mi-ai p*** de negru” au fost cateva dintre insultele șocante pe care Dawa le-a primit din partea lui Robert…

- Dumitru Dragomir s-a dezlantuit! Ies la iveala dezvaluiri absolut socante despre Simona Halep. Vezi AICI dezvaluiri absolut socante ale lui Dumitru Dragomir despre Simona Halep... Simona Halep a fost suspendata 4 ani dupa ce a fost gasita vinovata in cazul de dopaj.

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain), care joaca in prezent la Inter Miami, a castigat premiul Balonul de Aur pentru a opta oara, un record, luni seara, in cadrul ceremoniei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for…

- Balonul de Aur 2023. Fotbalistul argentinian Lionel Messi a caștigat Balonul de Aur pentru a opta oara in cariera. Messi, in varsta de 36 de ani, a condus Argentina spre caștigarea Cupei Mondiale din Qatar anul trecut. Fostul star de la Barcelona și Paris Saint-Germain s-a alaturat apoi lui Inter Miami…

