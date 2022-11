Fotbalistul cu mamă româncă a debutat la Campionatul Mondial Qatar 2022 Ajdin Hrustic (26 de ani) a debutat la Cupa Mondiala din Qatar, la meciul Australia – Tunisia, incheiat cu victoria naționalei sale, 1-0. Hrustic s-a nascut, pe 5 iulie 1996 in Australia, la Dandenong, din mama romanca și tata bosniac. Fotbalistul mai deține cetațenia bosniaca, dar și cea australiana. Hrustic s-a transferat in septembrie de la Eintracht Frankfurt la Hellas Verona in Serie A. „Decarul” a fost decisiv pentru echipa naționala in drumul catre CM, marcand golul victoriei, 2-1 cu Emiratele Arabe Unite. Apoi a inscris la loviturile de departajare ale barajului intercontinental cu Peru,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii fotbalului din intreaga lume se pregatesc pentru un adevarat spectacol, așa cum se anunța Cupa Mondiala din Qatar . Este cea de-a 22-a ediție a acestui turneu final, ultima care se va disputa in sistemul cu 32 de echipe. Ediția din 2026, care va fi in SUA, Mexic si Canada, va avea la start…

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 se va disputa in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, in Qatar. Turneul final va debuta cu meciul dintre echipa tarii gazda si Ecuador, duminica, de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe Stadionul Al Bayt, in cadrul Grupei A. In Romania, meciurile vor putea fi vazute…

- Campionatul Mondial de fotbal iși va deschide porțile in cursul zilei de duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre Qatar, țara gazda, și Ecuador. Debutul turneului final va avea loc de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe stadionul Al Bayt, și va fi in direct pe TVR 1 și LiveText pe HotNews.ro. CM 2022 Qatar,…

- Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 incepe duminica, pe 20 noiembrie, cu duelul din Grupa A dintre țara gazda, Qatar, și Ecuador. Grupele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar Grupa A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGrupa B: Anglia, Iran, SUA, Țara GalilorGrupa C: Argentina, Arabia Saudita, Mexic,…

- In primele noua luni ale acestui an, Romania si-a redus consumul de gaze cu 11- fata de media consumului aferenta perioadei 2019-2021, mare parte a scaderii fiind reducerea consumului din industrie (63-), care de altfel este cea mai mare din Uniunea Europeana. In perioada ianuarie-septembrie, media…

- * CE a declansat procedura de infringement Ieri, Comisia Europeana a anuntat ca a declansat o procedura de infringement impotriva Romaniei si a altor 18 state membre pentru ca nu au notificat masurile nationale pentru transpunerea completa a Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viata…

- Contextul economic incert si cresterea preturilor readuc joburile din strainatate in atentia candidatilor, iar joburile cu nivel mediu de experienta si cele entry level sunt cele mai cautate de romani, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare online, potrivit Agerpres. „Cu peste 10.000…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca sistemul de medicina de urgenta coordonat de DSU nu este ”o chestie creata de o persoana care a avut un vis”, ci un sistem pe care tari civilizate de pe mai multe continente il aplica de multi ani. ”De ce apar dispute acuma?…