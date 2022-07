Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Ioanei Nastase! Vedeta a fost soacra mare, asta dupa ce fiul ei s-a casatorit pe data de 1 iulie. Ioana Nastase a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment. Iata cum a decurs totul!

- Teodora Marcu de la Insula Iubirii este insarcinata. Anunțul a fost facut aseara in cadrul testimonialelor de la 6 luni dupa terminarea emisiunii. Daca cei doi, Alex și cu Teodora, au parasit separat insula, pe parcurs ei s-au impacat și recunosc ca sarcina a contribuit mult la impacarea lor. Dupa ce…

- Laura Cosoi a postat primele imagini cu Lara, cea de-a treia fetița a sa. Actrița arata foarte bine dupa ce a nascut in urma cu mai puțin de o saptamana.Actrița și soțul ei, Cosmin Curticapean, au facut primele fotografii de familie de cand a venit pe lume și fiica lor, Lara. Laura Cosoi a mers impreuna…

- Armin Nicoara și Claudia Puican s-au casatorit ieri civil in Turcia, acolo unde au dat o super petrecere la care au fost aproape 100 de persoane. Cei doi și-au unit destinele, iar imediat au incins atmosfera pe ritmuri balcanice. Primele declarații ale celor doi dupa marele pas

- Andreea de la Mireasa sezon 2 și Radu din sezonul 3 s-au regasit in afara competiției. Fata trecuse printr-un divorț, insa a reușit sa-și deschisa inima in fața lui și de atunci sunt de nedesparțit. In curand, Andreea urmeaza sa aduca pe lume rodul iubirii lor, caci este insarcinata.

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a ajuns deja la Roma, iar astazi a efectuat primul antrenament in complexul de la Foro Italico. La fel ca la Madrid, jucatoarea din Romania e insoțita de antrenorul Patrick Mouratoglou, acesta fiind cel de-al doilea turneu de la startul colaborarii dintre cei doi. Simona…

- Bucurie mare in familia lui Gigi Becali! Fiica cea mare a afaceristului, Teodora, este insarcinata pentru a doua oara. Marele anunț a fost facut de Gigi Becali, chiar de Paște. Latifundiarul din Pipera radiaza de fericire ca fiica lui il va face bunic pentru a doua oara la varsta de 63 de ani.