- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a fost pacalit de jurnalisti la conferinta de presa de vineri, fiind surprins sa afle ca meciul cu FC Botosani, de sambata, nu se disputa pe stadionul Giulesti, ci la Mioveni, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa primei etape din play-off si play-out din Liga 1. Victoria categorica si frumoasa inregistrata de Universitatea Craiova in fata Argesului i-a adus clubului oltean trei nominalizari. Astfel, in primul unsprezece si-au castigat locul doi dintre aparatorii…

- Rapid a prezentat doua variante de inaugurare a noului stadion din Giulești. Fanii au posibilitatea de a vota pana pe 20 februarie, ora 19:23. CS Rapid a obținut toate avizele necesare pentru funcționarea arenei „Rapid - Giulești”, anunța clubul alb-vișiniu. Inaugurarea stadionului va avea loc in luna…

- Rapid și Sepsi Sfantu Gheorghe au remizat, scor 1-1, intr-un meci in care giuleștenii au egalat in prelungiri. La finalul Bogdan Mitrea, capitanul covasnenilor, a vorbit despre șansele la play-off ale echipei sale. Dupa remiza de la Mioveni, Sepsi ramane pe locul 9 cu 33 de puncte la 3 puncte distanța…

- Cui i-ar trece prin gand ca va gasi in portbagaj, cand sa plece cu mașina, un musafir nepoftit? Ei bine, un botoșanean a trecut printr-o situație pe care foarte probabil nu o va uita prea curand, dupa ce a ajuns sa sune la 112, pentru a anunța poliția ca ii doarme un om in portbagaj. […] The post Situație…

- Ionel Danciulescu (45 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, e profund dezamagit de prestația „cainilor” din eșecul cu FC Botoșani, scor 0-4. „Corbul” a inșirat lucrurile negative pe care le-a remarcat in partida de luni seara. Nici macar Ionel Danciulescu, un optimist incurabil, nu mai crede ca…

- Mihai Roman II (29 de ani) a deschis scorul in minutul 13 al partidei FC Botoșani - Dinamo. Varful moldovenilor nu mai punctase din august 2019. Jaja Silva (23 de ani), marcatorul reușitei de 2-0, este la primul gol in Liga 1. Mihai Roman II a fost la un pas de retragere din cauza unor probleme cardiace.…