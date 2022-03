Fotbaliști uciși de bombe Nedrept, ca toate razboaiele, de altfel, razboiul din Ucraina ricoșeaza aiurea, in oameni nevinovați, facand și victime colaterale. Doi fotbaliști din Ucraina au murit in razboiul declanșat de Putin asupra țarii lor. Tineri, foarte tineri. Vitalii Sapilo, in varsta de 21 de ani a murit in urma unui atac al rușilor care l-a surprins in suburbiile Kiev-ului. Fotbalistul se afla alaturi de echipajul unui tanc și participa la apararea capitalei Ucrainei. Sapilo a jucat la echipa de tineret a lui Karpati Lvov. Cel de-al doilea fotbalist, Dmitro (zis Dima) Martinenko a jucat pentru echipa regionala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

