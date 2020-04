Jucatorii echipei de fotbal Zenit Sankt Petersburg au decis sa isi reduca salariile cu 50% pana la sfarsitul lunii mai, a anuntat Aleksandr Medvedev, directorul general al clubului rus, patronat de gigantul Gazprom, informeaza agentia EFE. "Am convenit cu jucatorii o reducere a salariilor in aprilie si mai cu 50 la suta", a declarat Medvedev pentru presa locala. Federatia rusa de fotbal (RFU) a suspendat toate competitiile pana la 31 mai si a facut un apel catre cluburi sa nu rupa unilateral contractele si sa isi reduca cheltuielile in mod legal. Unii dintre jucatorii lui Zenit, intre care si…