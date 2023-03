FOTBAL - Ziarul de Iaşi, confirmat: Poli joacă duminică. Bătaie şi pentru banca de rezerve Saptamana trecuta, bazandu-se pe informatii obtinute pe surse, Ziarul de Iasi v-a informat despre faptul ca este foarte probabil ca partidele din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii a II-a de fotbal sa se joace, toate, duminica, cu incepere de la ora 13:00. Asta chiar daca doar cateva meciuri vor avea implicatii directe in lupta pentru calificarea in play-off. Federatia Romana de Fotbal, organizatoarea competitiei, a pus pe tapet faptul ca unele cluburi puteau sa-si „aleaga" grupa din play-out in care sa joace daca jocurile nu se jucau in acelasi timp. Reamintim, anul trecut au fost cazuri… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

