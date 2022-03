Fotbal U19: România a învins Croaţia, scor 2-1, la Turul de Elită Reprezentativa U19 a Romaniei a invins, sambata, cu scorul de 2-1, selectionata similara a Croatiei, in al doilea meci de la Turul de Elita. PENTRU CROATIA A MARCAT K. SPELIJAK 28′, IAR PENTRU ROMANIA AU INSCRIS A. CHIRITOIU 10′ SI R. ILIE (P) 73′. ROMANIA a evoluat in formula: 1. R. Popa–cpt. – 16. S. Pirvulescu (4. B. Gergely 76′), 14. A. Coubis, 3. G. Danuleasa, 2. A. Pantea – 8. A. Pandele, 22. L. Mihai (20. N. Popescu 28′) – 18. A. Hofman (5. A. Doru 46′), 10. R. Ilie, 15. L. Andronache – 9. A. Chiritoiu (17. R. Tanasa 59′) La turneul din Croatia, Romania va mai intalni Islanda, marti, 29… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

