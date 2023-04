Fotbal sub cod roşu: meci oprit de viscol, şi team-building în loc de antrenament. Calificare ratată dramatic la tineret Vremea nefavorabila din ultimele zile a dat peste cap si fotbalul iesean. Singurul lucru care s-a derulat oarecum normal in ultima perioada a fost meciul de miercuri, din Cupa de Tineret - semifinale grupe (practic, sferturile de finala ale competitiei), dintre Politehnica si Farul Constanta. Disputa a avut loc pe terenul cu gazon sintetic din Copou si a inceput cu intarziere fata de programul anuntat. Gazdele au ratat calificarea, desi au contat la partida amintita pe cinci jucatori care se antreneaza cu echipa mare, Stefan Stefanovici, Denis Ciaun, Alexandru Hrib, Diego Farcas si Ionut Olaeru,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

