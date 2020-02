Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Kayserispor, Cristian Sapunaru, a inscris unicul gol in meciul castigat, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Denizlispor, in etapa a XXII-a a campionatului Turciei, anunța news.ro.Sapunaru a marcat in minutul 69. El a fost integralist, iar…

- Cristian Sapunaru (35 de ani), fundașul central la care se gandește Radoi, s-a intors la Kayserispor și a marcat cu capul in victoria obținuta pe terenul lui Denizlispor, scor 1-0. La aproape 36 de ani (ii va implini pe 5 aprilie), Cristi Sapunaru inca poate sa joace la un nivel bun. ...

- Ianis Hagi a fost decisiv in victoria lui Glasgow Rangers și a postat un mesaj pe Twitter dupa partida castigata cu scorul de 2-1 in fata echipei Hibernian. Jucatorul s-a declarat incantat ca a marcat chiar de ziua tatalui sau, Gheorghe Hagi, potrivit news.ro.“Ce seara! Zi foarte speciala…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat un gol si dat o pasa de gol pentru Genclerbirligi, care a terminat la egalitate, 2-2, cu liderul Sivasspor, duminica, la Ankara, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Turciei. Oaspetii au deschis scorul prin Arouna Kone (24), dr Bogdan Stancu a egalat dupa…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a devenit, sambata, golgheterul la zi al campionatului de fotbal al Turciei, dupa dubla reusita pentru Genclerbirligi, in meciul castigat cu scorul de 3-1, la Ankara, in fata formatiei Goztepe, in etapa a 15-a. Bogdan Stancu a deschis scorul in min. 29, cu o lovitura de…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat al saptelea sau gol in acest sezon pentru Genclerbirligi, vineri, in meciul terminat la egalitate cu Yeni Malatyaspor, 3-3, la Ankara, in etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Turciei. Fostul international roman a inscris al doilea gol al gazdelor,…

- Fotbalistul echipei Genclerbirligi, Bogdan Stancu, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 3-3, cu Yeni Malatyaspor, in etapa a XIII-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro.Stancu, integralist la Genclerbirligi, a marcat golul de 2-1, in minutul…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golurile prin care formatia Genclerbirligi Ankara a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Kasimpasa SK, duminica, intr-un meci din etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Turciei. Aytac Kara (54) a deschis scorul pentru echipa din Istanbul, dar Stancu…