Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 28 noiembrie 2023, spațiul hidrografic Someș-Tisa, care cuprinde județele Bistrița-Nasaud, Satu Mare, Maramureș, Cluj și Salaj, s-a aflat sub incidența unor avertizari meteorologice și hidrologice succesive cod galben, cod portocaliu și cod roșu. Cantitațile de precipitații cazute in mai…

- Administrația Naționala de Meteolorologie a emis vineriavertizari Cod portocaliu și galben de inundații și vant puternic, valabile pana pe 1 Decembrie in mai multe județe din țara. Cod galben de inundații și intensificari ale vantului Conform meteorologilor, in intervalul 30 noiembrie, ora 17:00 –…

- Spectacole Sambata, 9 decembrie, ora 17.00, Sala Cavalerilor, Castelul Karolyi Concert de Craciun susținut de catre fanfare de tineret Pro Blasmusik (dirijor Helmut Schuller), Corul Air din Satu Mare (dirijor: Schmidt Maria), Cvartetul de corzi FOURever al Filarmonicii Dinu Lipatti și pianista Kozma…

- UPDATE Pe numele primarului fugar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost emis, vineri seara, un mandat european de arestare. Asta dupa ce autoritațile au stabilit ca aceasta ar fi parasit Romania vineri dimineața, la ora 7.00, prin punctul de trecere a frontierei Petea (județul Satu Mare),…

- ,,Noaptea jocurilor de societate’’, proiect caștigator in cadrul programului de bugetare participativa, a avut un real succes. 60 de satmareni au jucat peste 20 de jocuri de societate in cadrul unui maraton de 14 ore. O inițiativa deosebita, in cadrul careia participanții au intrat in imparația jocurilor…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii Naționale de Mediu nu au permis intrarea in țara a unui mijloc de transport incarcat cu aproximativ 23 tone de deșeuri din aluminiu provenite din Slovenia pentru o societate comerciala de pe raza judetului Satu Mare. Miercuri,…

- Cei mai de seama aleși și membri ai PSD din regiunea de Nord- Vest ar fi trebuit sa se stringa la Cluj pentru a dezbate strategia partidului și pentru a-i arata susținere lui Marcel Ciolacu, principalul invitat al reuniunii. Vasile Dancu a planuit o demonstrație de forța in fața președintelui…

- In aceasta saptamana, sediul Grupului DRAXLMAIER din Satu Mare, Romania, a fost gazda unei delegații de prestigiu de la sediul central al companiei, inclusiv Vicepreședintele & CEO-ul Stefan Brandl și CEO-ul Jan Reblin. Aceasta vizita subliniaza importanța strategica a facilitații romanești in operațiunile…