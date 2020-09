Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat, marti, in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (2-0), formatia Gent din Belgia. In tur, ucrainenii s-au impus cu 2-1.Au marcat: Buialski '9 (spectaculos, cu calcaiul), De Pena '36 (p),…

- Dinamo Kiev, formatie antrenata de Mircea Lucescu, a facut un pas important spre grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins echipa belgiana Gent cu scorul de 2-1, miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a play-off-ului competitiei. Vladislav Supriaga (9) si Carlos De Pena (79) au marcat…

- Dinamo Kiev și-a aflat azi traseul catre grupele Champions League. Echipa pregatita de Mircea Lucescu o va avea ca adversara in al treilea tur preliminar pe AZ Alkmaar, in manșa unica pe teren propriu, pe 15 ori 16 septembrie. Daca trece de echipa clasata pe 2 in Olanda in ultimul campionat oprit…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a cucerit, marti seara, primul sau trofeu cu echipa Dinamo Kiev, Supercupa Ucrainei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Sahtior Donetk, formatia la care a scris istorie, cu scorul de 3-1 (2-1), pe Stadionul Olimpic din Kiev. Carlos de Pena (20), Gerson Rodrigues (31) si…

- Directorul GSP Ovidiu Ioanițoaia a aflat in exclusivitate ca Mircea Lucescu nu va mai antrena Dinamo Kiev! Mircea Lucescu a semnat cu Dinamo Kiev joia trecuta, intr-o mutare-șoc in fotbalul internațional. Antrenorul roman in varsta de 74 ani este una dintre legendele rivalei Șahtior Donețk, acolo unde…