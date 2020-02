Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele FC Viitorul si F.C. Voluntari, din cadrul Campionatul National de Fotbal, Liga I, Play out.Partida se disputa astazi,…

- FC Viitorul debuteaza in turneul play out al Ligii 1 sambata, 29 februarie, cand intalneste la Ovidiu, in etapa intai, de la ora 17.30, FC Voluntari.In aceasta faza a competitiei vor evolua ultimele opt clasate, iar punctajul cu care au incheiat sezonul regulat s a injumatatit, plecandu se la drum cu…

- Gaz Metan Medias, in premiera, si Astra Giurgiu s-au calificat in play-off-ul Ligii I de fotbal, dupa rezultatele inregistrate duminica in etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat, in timp ce FC Viitorul va evolua pentru prima oara in play-out. Gaz Metan a invins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, prin golul…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi programul etapelor 24 si 25 din Liga I. Astfel, Universitatea Craiova o va intalni pe FC Viitorul, la Ovidiu, duminica – 9 februarie, de la ora 20.00. In runda urmatoare, Stiinta va evolua tot in deplasare, la Iasi, cu Poli, sambata – 25 februarie,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul etapelor 24 si 25 din sezonul regulat al Ligii 1.In runda a 24 a, FC Viitorul locul 6, cu 35 de puncte va intalni la Ovidiu U Craiova locul 4, cu 37 de puncte duminica, 9 februarie, de la ora 20.00.In etapa a 25 a, echipa de pe litoral se va duela in…

- In etapa a 20 a a Ligii 1, FC Viitorul a invins in deplasare FC Voluntari cu 2 1, la capatul unui meci greu, in care ultima clasata a condus echipa lui Gica Hagi cu 1 0 La partida a fost prezent si un fost jucator al formatiei de pe litoral, a carui aparitie i a bucurat pe cei de la FC Viitorul.Este…

- Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a decis luni, 2 decembrie, ca Mihai Voduț (25 de ani), acum jucator la Chindia Targoviște, sa fie suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei. Aceasta decizie vine in urma scandalului de pariuri in care a fost implicat pe vremea in care…