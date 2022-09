Stiri pe aceeasi tema

- Weekend negru pentru divizionarele C bacauane, care au inregistrat infrangeri pe linie in etapa a treia. Vineri, Aerostar a fost invinsa la limita, cu 2-3 pe teren propriu de Metalul Buzau la capatul unui joc foarte disputat și interesant, in timp ce sambata, FC Dinamo Bacau și CSM Bacau au suferit…

- Etapa a treia a Ligii a III-a are ca avanpremiera derby-ul de vineri, de la ora 17.00, dintre Aerostar Bacau și Metalul Buzau. Ambele echipe au maximum de puncte și conduc osilitațile in Seria 2, alaturi de CSM Ramnicu-Sarat. Cele doua rivale de vineri și-au incriucișat pașii și in play-off-ul ediției…

- Federația Romana de Fotbal a oficializat programul jocurilor din cadrul turului 3 al Cupei Romaniei ce vor avea loc saptamana viitoare, pe durata a doua zile: 13 și 14 septembrie. In aceasta faza a competiției, a carei programare a ținut cont de criteriul geografic, divizionara C Aerostar Bacau va avea…

- Joi, „aviatorii” intalnesc pe CSM Moinești, la Darmanești, iar sambata joaca impotriva divizionarei secunde Unirea Slobozia la Focșani Divizionara C Aerostar Bacau a intrat intr-o noua faza a pregatirilor, odata cu stagiul de pregatire centralizata de la Darmanești, inceput luni. Marți și miercuri,…

- „Aviatorii” au remizat in primul amical al sezonului: 4-4 pe terenul Științei Miroslava Divizionara C Aerostar Bacau a bifat weekendul trecut primul joc de pregatire al verii. Sambata, „aviatorii” antrenați de Mihai Ionescu au remizat, 4-4 (2-2) pe terenul Științei Miroslava, echipa de liga a treia…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși va incheia prima saptamana de pregatire cu un joc de verificare in compania unei alte formații din Liga a III-a, Știința Miroslava. Programata inițial la Roman, partida se va desfașura pe terenul Miroslavei, data și ora ramanand neschimbate: sambata, 16 iulie, de la…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși intinde aripile pentru un nou zbor. Aripi tinere, la propriu și la figurat. Anul trecut, a fost Bogdan Bacalu, titularizat ca fundaș stanga la doar 15 ani. Sezonul acesta, pe postul de fundaș dreapta il vom vedea, la rastimpuri, pe Razvan Tilibașa. Și el in varsta de…

- „Aviatorii” și-au reluat pregatirile luni, la baza proprie, sub conducerea lui Mișu Ionescu in vederea campionatului ce va debuta pe 27 august Divizionara C Aerostar Bacau a pus punct vacanței, reluandu-și pregatirile luni, la baza proprie, sub conducerea antrenorului Mișu Ionescu. Clasata pe locul…