Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul meci amical pe care il va juca inaintea startului returului ediției 2023-2024 din Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, formația Spicul 1958 Luna va intalni pe teren propriu pe Steaua Roșie Bolduț. Partida dintre cele doua se va juca duminica 10 martie, de la orele 11.00, pe terenul Bazei…

- Dupa ce s-a decis ca primul meci oficial din 2024, in Liga 5, zona Campia Turzii, sa fie semifinala din Cupa Romaniei – faza zonala Campia Turzii, dintre formațiile Progresul Boian și UST Cornești, meci care se va juca pe 10 martie de la orele 11.00, urmatorul meci care se va disputa la acest nivel…

- Dupa amicalele jucate cu Viitorul Transilvania Turda și Flacara Grindeni, pentru formația Spicul 1958 Luna urmeaza o noua partida de verificare, care se va disputa duminica 18 februarie, impotriva colegei de serie, Chimia Turda. Meciul se va juca pe terenul Bazei Sportive din Luna, incepand cu orele…

- In acest weekend, toate cele patru echipe din zona noastra vor avea parte de meciuri amicale. Sticla Arieșul Turda va juca sambata, de la ora 14:00, contra echipei U19 a celor de la Universitatea Cluj. Meciul se va disputa pe terenul sintetic din Parcul „Babeș” – Cluj Napoca. Victoria Viișoara va juca…

- Pe terenul Bazei Sportive din comuna Luna, astazi a avut loc un meci amical intre formația locala Spicul 1958 Luna și cei de la Flacara Grindeni, echipa ce activeaza in Liga a 4-a CLASIC din județul Mureș. Partida a fost una foarte disputata, in care s-au marcat opt goluri, iar in final victoria a fost…

- Astazi, pe terenul Bazei Sportive din Luna s-a jucat partida amicala dintre formațiile din Liga a 5-a Academy, zona Campia Turzii, Spicul 1958 Luna și Viitorul Transilvania Turda, partida incheiata cu victoria echipei oaspete, care s-a impus la final cu scorul de 6-2 (3-1). Echipa gazda a inceput mult…

- Duminica, 4 februarie, patru echipe din Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, vor juca in doua meciuri amicale dupa urmatorul program: Spicul 1958 Luna – Viitorul Transilvania Turda – ora 12, teren Baza Sportiva Luna Formația din Luna este la primul meci de pregatire din aceasta iarna, in timp ce…

- Duminica, 21 ianuarie 2024, formația din Liga 5 Academy, zona Campia Turzii, Spicul 1958 Luna, a reinceput pregatirile in vederea abordarii returului sezonului 2023-2024. La reunire au fost prezenți 16 jucatori, care s-au deplasat la Luncani pentru primul antrenament efectuat pe terenul sintetic din…