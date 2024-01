Fotbal, Liga 4: ACS Iara a reluat pregătirile! Primul meci amical – prima victorie ACS Iara a inceput pregatirile pentru sezonul de primavara, unde spera sa aiba mai multe șanse. Jucatorii antrenați de Lucian Roșu au inceput cu o victorie, scor 5-0, in fața echipei U-19 a celor de la Academia de Fotbal Florești. Echipa de la poalele Apusenilor a avut șase jucatori noi, care fac pregatirea cu Iara. De asemenea, antrenorul celor de la ACS Iara mai cauta jucatori, pentru a asigura dublarea posturilor. Sambata, de la ora 12:00, Iara va susține cel de-al doilea amical din aceasta iarna, pe teren propriu, contra echipei de liga a cincea, Steaua Gligorești (locul 10, liga V, zona Campia… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

